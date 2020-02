Zwei Tote bei Protest im Westjordanland

Dschenin. In der Nacht zu Donnerstag sind im nördlichen Westjordanland zwei Palästinenser von israelischen Soldaten im nördlichen Westjordanland getötet worden. Nach palästinensischen Angaben waren Soldaten in die Stadt Dschenin vorgedrungen, um dort das Haus eines Palästinensers zu zerstören. Dabei seien ein 19jähriger und ein palästinensischer Polizist getötet sowie sechs weitere Palästinenser verletzt worden, teilten die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA und das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. (dpa/jW)