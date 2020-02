Verletzte nach Anschlägen in Jerusalem

Tel Aviv. Bei zwei Anschlägen in Jerusalem sind nach israelischen Angaben ein Polizist sowie zwölf israelische Soldaten verletzt worden, einer davon schwer. Bei einem Angriff in der Altstadt sei ein Auto in eine Gruppe Soldaten gefahren, teilte die israelische Armee mit. Ein Kampfsoldat sei schwer verletzt worden, als der Attentäter mit seinem Wagen in die Gruppe fuhr. Bei einem weiteren Anschlag in Jerusalem wurde der Angreifer getötet, wie die israelische Polizei mitteilte. Ein Polizist sei verletzt worden, als das Feuer auf ihn eröffnet wurde. (dpa/jW)