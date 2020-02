Israel fliegt Luftangriffe in Syrien

Damaskus. In Syrien sind bei mutmaßlichen Luftangriffen Israels mindestens acht Soldaten verletzt worden. Das berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Donnerstag mit Verweis auf einen Militärsprecher der syrischen Armee. In der Nacht habe es laut dem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur zwei Angriffswellen gegeben. Israelische Kampfflugzeuge hätten Raketen auf Militärposten nahe Damaskus, Kuneitra und Deraa abgefeuert. Das syrische Verteidigungssystem habe viele Raketen abgefangen. (dpa/jW)