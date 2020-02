Eine Frage des Gewichts

Jon Super/XinHua/dpa Am Ende immerhin Bronze: Jordanis Konstantinidis (r.) nach der WM-Halbfinalniederlage gegen Shuai Zhao, Manchester 2019

Ob Jackie Chan oder Sylvester Stallone – für Iordanis Konstantinidis waren es die großen Actionhelden aus Hollywood, die seine Leidenschaft entfachten. »Ich habe mir als Kind immer Kampfsportfilme angeschaut«, erzählt der Dachauer mit den griechischen Wurzeln. Die Stars der Leinwand inspirierten ihn, mittlerweile kämpft Konstantinidis im Taekwondo um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August). »Olympia ist eigentlich für alle Sportler das große Ziel. Es wäre für mich etwas Besonderes, weil ich eigentlich eine Gewichtsklasse höher kämpfe«, sagt er im Interview mit dem Sportinformationsdienst.

Im Bantamgewicht zählt Konstantinidis zur Weltspitze, in der Klasse bis 63 kg sicherte sich das Leichtgewicht aus Bayern 2019 WM-Bronze in Manchester. »Der Tag war ziemlich aufregend. Den ersten Kampf hatte ich gewonnen, aber ich hatte mich sehr schlecht gefühlt«, sagt der 21jährige: »Mir war sehr schwindelig, ich wollte den zweiten Kampf eigentlich gar nicht mehr kämpfen.« Doch Konstantinidis biss sich durch, aufgeben war schon für seine (fiktiven) Helden der Kindheit selten eine Option.

Auch auf dem Weg nach Tokio muss Konstantinidis noch einige Hürden nehmen. Bevor die Endgegner beim Qualifikationsturnier im April in Mailand warten, hat er seinen eigenen Bundestrainer zu überzeugen. Trotz seiner WM-Medaille muss sich Konstantinidis zunächst gegen interne Konkurrenz durchsetzen. Gelingt ihm dies, könnte er in Tokio in der noch jungen olympischen Sportart nach der dritten deutschen Medaille greifen. Bei der Premiere 2000 holte der Offenbacher Faissal Ebnoutalib Silber, 2012 in London gewann Helena Fromm (Arnsberg-Oeventrop) ebenfalls im Mittelgewicht Bronze.

Das olympische Taekwondoturnier in der japanischen Metropole wird nur in vier statt in acht Gewichtsklassen ausgetragen, fünf Kilogramm musste Konstantinidis für das Fliegengewicht (bis 58 kg) abnehmen und sich schnell im neuen Körper wohlfühlen – vielleicht die größte Herausforderung auf dem Weg nach Tokio.

An Ehrgeiz mangelt es ihm nicht. Drei bis vier Stunden trainiert Konstantinidis täglich in seinem Verein TSV Dachau die aus Korea kommende, überaus dynamische Kampfkunst, bei der es vor allem auf die Fußtechniken ankommt. Hinzu kommen Lauf- und Krafteinheiten. Rückhalt kriegt der Sportsoldat von der Bundeswehr, seiner Familie und den Freunden in der Heimat. »Im Verein sind wir alle Freunde, unternehmen auch sehr viel. Das passt alles zusammen«, sagt Konstantinidis, der in seiner Heimat längst zum Vorbild geworden ist. In der großen Trainingshalle zeugen zahlreiche Bilder von seinen Erfolgen.

Schon als Juniorenkämpfer holte er zweimal EM-Bronze, doch ganz oben auf dem Podium stand er noch nicht. »Mein großes Ziel ist es noch immer, einen WM- oder EM-Titel zu gewinnen. Bislang bin ich immer im Halbfinale rausgeflogen«, sagt Konstantinidis. Auch das kennt er von der Leinwand: Rückschläge gehören zu jeder guten Geschichte dazu. Wenn es in Tokio zum hollywoodreifen Happyend kommt, hätte sich die harte Arbeit gelohnt. (sid/jW)