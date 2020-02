Debatte über Kürzungskurs

Zhang Cheng/XinHua/dpa EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) stellt den Mitgliedsstaaten frei, in welchen Bereichen sie »sparen« wollen

Selbst den Beamten in Brüssel dämmert es langsam, dass der »Stabilitäts- und Wachstumspakt« die Euro-Zone in eine tiefe Krise führt. Durch flexiblere Haushaltsregeln sollten mehr Anreize für »grüne Investitionen« gesetzt werden. »Stabilität bleibt ein zentrales Ziel, aber genauso dringend ist es, Wachstum zu unterstützen und vor allem die immensen Investitionen zum Kampf gegen den Klimawandel zu mobilisieren«, erklärte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in Brüssel. »Wir müssen auch mehr Raum für antizyklische Finanzpolitik lassen, da die Möglichkeiten der EZB zunehmend eingeschränkt sind.« Die Europäische Zentralbank hat das Anleihenkaufprogramm 2019 wieder aufgenommen und hält den Leitzins auf null Prozent. Dennoch liegt das Preisniveau deutlich unter den angepeilten zwei Prozent Inflation. Zuletzt stieg die Erwerbslosigkeit, und die Aufträge der Industrie gingen zurück. Das Wachstum vieler Mitgliedsstaaten habe das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht, bemängelte die Kommission.

Die Kommission hatte die Regeln zur Überwachung des »Stabilitäts- und Wachstumspakts« von 1997 unter die Lupe genommen. Diese waren nach der Finanzkrise 2011 und 2013 verschärft worden. Die wichtigsten Vorgaben sind, das Haushaltsdefizit der Euro-Staaten unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die staatliche Gesamtverschuldung unter 60 Prozent zu drücken. Die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten wachen über die Einhaltung der Regeln. Wegen dieser restriktiven Vorgaben ist es den Euro-Mitgliedsstaaten nicht möglich, umfassende Investitionen zu tätigen. Die EU-Kommission fordert den Mitgliedern »Reformen« im Sozialbereich ab. Kürzungsprogramme sind die logische Folge.

Am Mittwoch gestand die Kommission »Schwachpunkte« ein. So sei die öffentliche Verschuldung in einigen Staaten sehr hoch. Die Haushaltspolitik sei »prozyklisch« – das heißt, im Falle einer Krise könnte sie verstärkend wirken. Die Regeln seien zudem zu kompliziert. Aus Brüssel werde vorerst keine klare Empfehlung abgegeben, sondern auf eine »offene Debatte« unter den Mitgliedsstaaten gesetzt, wie Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis erklärte. (dpa/jW)