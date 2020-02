Punkte für Klassenkampf

Julian Stratenschulte/dpa Bankangestellte bei Warnstreik in Hannover am 14. Mai 2019

Tarifverhandlungen in Deutschland sind im vergangenen Jahr konfliktreicher verlaufen als in den Jahren zuvor. Das zumindest behauptet eine am Mittwoch vom kapitalnahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) veröffentlichte Studie. Mit durchschnittlich 10,8 »Konfliktpunkten« lag 2019 etwas über dem Vorjahr mit 9,9 Punkten und deutlich über dem Wert von 2017 (3,5). Allerdings gibt das IW Entwarnung: Dieses Jahr birgt demnach nicht so viele Auseinandersetzungen.

Mit dem »Konfliktbarometer« will das Institut näher beleuchten, wie intensiv die Tarifauseinandersetzungen eines Jahres waren. In der Regel wird dafür die Arbeitskampfstatistik herangezogen. Genauer: die durch Streik und Aussperrung ausgefallenen Arbeitstage oder die Anzahl der an Arbeitskämpfen Beteiligten. Das ist dem IW allerdings nicht genau genug, denn diese Indikatoren berücksichtigen nur die finalen Konflikthandlungen. Um das »Klima« der Tarifauseinandersetzungen ausreichend beschreiben zu können, bezieht das Institut auch vorgelagerte Konfliktstufen mit ein.

Dafür hat man ein spezielles Bewertungssystem erstellt. Je nachdem, zu welchen Mitteln die Gewerkschaften oder die Kapitalseite greifen, werden unterschiedlich viele Punkte vergeben. Bloße Tarifverhandlungen gehen beispielsweise mit null Punkten in die Rechnung ein, Streikdrohungen mit einem Punkt. Streik oder Aussperrungen werden als höchste Eskalationsstufe mit sieben Punkten bewertet. Um die Intensität einer Auseinandersetzung zu ermitteln, werden dann alle Punktwerte jeglicher auftretender Konflikthandlungen zusammengezählt.

Das Institut unterscheidet noch einmal zwischen zwei Werten: die Konfliktintensität je Tarifverhandlung und, um einen Vergleich mit den Vorjahren zu ermöglichen, die Konfliktintensität pro Kalenderjahr. Sinnvoll ist diese Unterscheidung, weil manche Tarifauseinandersetzungen länger als ein Jahr andauern. Die durchschnittliche Verhandlungsdauer lag laut Studie bei 7,1 Monaten. In der Gebäudereinigung wurde dagegen knapp 20 Monate lang verhandelt, die Kabinenbesatzungen von Eurowings und Germanwings mussten knapp 19 Monate verhandeln.

Neben der Luftfahrt ging es in der Druckindustrie, im Bankgewerbe und in der Gebäudereinigung am konfliktreichsten zu. Zu unbefristeten Streiks kam es allerdings nur in der Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft der Flugbegleiter (UFO) und der Lufthansa und deren oben genannten Töchtern.

In fünf Branchen verlief 2019 alles friedlich: bei den Haustarifverhandlungen der Deutschen Post, in der Textilindustrie in Ostdeutschland, in der papiererzeugenden Industrie, der chemischen Industrie und bei den Ärzten an den Universitätskliniken. Hier reichten Verhandlungen aus.

Im langfristigen Vergleich war das letzte Jahr konfliktträchtig. Für den Zeitraum von 2005 bis 2019 errechnete das Institut einen Durchschnittswert von 9,5 Punkten. 2019 kam auf 10,8. Das ist aber weder der Höchstwert an Konfliktpunkten, noch erreichten die Auseinandersetzungen die höchsten Eskalationswerte. Das vergangene Jahr ist mit 2015 nicht zu vergleichen, als besonders lange und harte Kämpfe ausgefochten werden mussten.

Während die Rheinische Post meint, die Gewerkschaften würden streiklustiger, gibt das IW Entwarnung. Zwar laufen 2020 wieder einige Tarifverträge aus, aber das Konfliktpotential sei geringer. Das liegt unter anderem an der IG Metall: In der Metall- und Elektrobranche laufen Ende März die regionalen Entgelttarifverträge ab. Die Gewerkschaft will aber auf konkrete Lohnforderungen verzichten und bietet der Kapitalseite ein »Moratorium für einen fairen Wandel« an. Ähnlich hatte diese Gewerkschaft bereits in der Tarifrunde 2010 gehandelt. Als Reaktion auf die globale Wirtschafts- und Finanzkrise hatte sie auf konkrete Lohnforderungen und die sonst üblichen Warnstreiks verzichtet. Statt dessen hatte sie mit den Unternehmen Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung wie Kurzarbeit vereinbart.