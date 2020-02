Wer es sich leisten kann …

Michael Kappeler/dpa Ärmere Menschen ausgeblendet? Aktivisten und Bauern bei einer Aktion am Montag in Berlin

Nach bundesweiten Bauernprotesten gegen Preisdumping und einem Spitzentreffen im Kanzleramt am Montag haben sich Sozialverbände und Politiker in die Debatte um »faire Lebensmittelpreise« eingemischt. Die großen Handelsketten dürften die Armut in Deutschland nicht für ihre Preispolitik sowie gegen Umwelt- und Klimaschutz instrumentalisieren, fordern sie.

Es gehe nicht um Mindestpreise, sondern um Mindestqualität, die in einem reichen Land wie Deutschland für alle Standard sein müsse, mahnte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Zu Dumpingpreisen sei dies nicht zu haben, sagte er. Die Mehrkosten müssten sich aber in der Grundsicherung abbilden. »Es braucht dringend höhere Regelsätze und einen höheren Mindestlohn«, verlangte er. Derzeit würden Arme als »Argument gegen Tierschutz und klimafreundlichen Anbau« benutzt.

Der Vorsitzende der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer, begrüßte in einer Mitteilung zwar höhere Preise »aus Gründen des Tierwohls, des Klimaschutzes und der Produktionsbedingungen für die Landwirte«. »Doch dann müssen auch Grundsicherung und Mindestlöhne steigen«, so Bauer. Schon jetzt sei es unmöglich, sich von fünf Euro am Tag gesund und ausreichend zu ernähren. So viel gesteht der Staat alleinstehenden Hartz-IV- und Sozialhilfebeziehern fürs Essen zu. Zuletzt hätten sich gerade die Preise für Grundbedürfnisse wie Essen und Strom stärker verteuert, was die knappen Leistungserhöhungen nicht kompensieren können. Das starke Anwachsen der Tafeln sei ein deutlicher Beleg dafür, mahnte Bauer.

Auch der Vorsitzende des Bundesverbandes der Tafeln, Jochen Brühl, kritisierte in diesem Zusammenhang die soziale Spaltung in arm und reich. Einerseits, mahnte er, »wirft jeder Einwohner im Schnitt 85 Kilogramm Nahrungsmittel im Jahr weg«. Angesichts dieser Verschwendung könne man nicht gegen höhere Preise von Fleisch, Wurst, Milch und Gemüse argumentieren. Andererseits seien rund 15 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik arm. »Sich vollwertig und sicher zu ernähren, darf kein Luxus sein, den sich einige nicht leisten können«, so Brühl.

Die DKP Brandenburg bezeichnete die Preisdebatte als »konzertiere Aktion der Bundesregierung gegen die arbeitende Bevölkerung«. In Brandenburg seien rund 10.000 Menschen auf die Tafel angewiesen, erklärte deren Landesvorsitzender Männe Grüß. »Wer bessere Tierhaltung für eine gesunde Ernährung breiter Bevölkerungsteile und eine umweltfreundlichere Landwirtschaft will, muss als erstes gegen Lohndumping vorgehen«, sagte er. Es sei zudem »verlogen«, wenn sich Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) zur Interessenvertreterin der Bauern aufspielt«, während die Bundesregierung nur darauf abziele, die Profite der Lebensmittelmonopole zu sichern. Dagegen sei »eine breite Abwehrfront von Bauern, Arbeitern, Erwerbslosen, Rentnern und Jugendlichen« nötig.

Vor dem »Lebensmittelgipfel« im Kanzleramt hatte der Chef der Supermarktkette Rewe, Lionel Souque, niedrige Lebensmittelpreise, die oft mit miserablen Arbeitsbedingungen einhergehen, mit der Armut vieler verteidigt. »In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen an oder unter der Armutsgrenze«, sagte er. Diesen müsse man »eine gesunde und sichere Ernährung« ermöglichen.

Eine Anhebung der Grundsicherung, die Druck auf den Mindestlohn ausüben würde, plant das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aber nicht. Eine entsprechende Anfrage umschiffte dessen Sprecher Dominik Ehrentraut inhaltlich zwar geschickt. Doch er gab sich überzeugt, die Regelsätze würden »sachgerecht und verfassungskonform ermittelt«. Alle fünf Jahre werde dafür die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes herangezogen. Derzeit gilt noch die EVS für 2013, die Analyse für 2018 dürfte Ende 2020 vorliegen, aber wohl erst ab 2022 in die Berechnung einfließen. Laut Ehrentraut kein Grund zur Beunruhigung: Die jährliche Fortschreibung der Sätze orientiere sich an der Lohn- und Preisentwicklung. Bisher waren das jährlich null bis acht Euro mehr für die verschiedenen Altersgruppen.