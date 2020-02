BKA: Zahl rechter »Gefährder« steigt

Berlin. Die Zahl der »Gefährder« im Bereich »Rechtsextremismus« in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamts deutlich höher als bislang bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz müsse prüfen, »ob wir die Zahl der Eingestuften erhöhen müssen, wovon wir ausgehen«, sagte der Präsident des BKA, Holger Münch, am Mittwoch beim Europäischen Polizeikongress in Berlin. »Wir müssen stärker schauen, ob wir alle Personen wirklich kennen.« Als leidvolles Beispiel für ein Ermittlungsverfahren, das weiße Flecken auf der Karte aufgezeigt habe, nannte der BKA-Präsident den Fall des extrem rechten Bundeswehr-Soldaten Franco Albrecht, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte. (dpa/jW)