Nebelkerzen gegen Investoren

Wolfgang Kumm/dpa Demnächst eine Maschine der Gentrifizierung? Die Karstadt-Filiale am Hermannplatz soll abgerissen und im Stile des 1945 gesprengten Vorgängerbaus neu errichtet werden

Der Hermannplatz im Berliner Bezirk Neukölln rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen um Gentrifizierung und Verdrängung in der Hauptstadt. Über die Frage, wie der Platz an der Grenze von Neukölln und Kreuzberg in Zukunft aussehen soll, diskutierten am Dienstag abend Bezirks- und Senatspolitiker vor vielen Zuhörern im »Refugio« in der Lenaustraße. Im Mittelpunkt standen die Pläne der Signa-Holding für die Karstadt-Filiale. Die liegt am Hermannplatz, aber schon auf Kreuzberger Territorium.

Im Mai 2019 hatte der österreichische Immobilienkonzern spektakuläre Abriss- und Neubaupläne für das Gebäude vorgelegt. Orientiert am historischen, im April 1945 gesprengten Vorgängerbau aus den 1920er Jahren, soll der Neuköllner Sitz der Handelskette mit einem Investitionsvolumen von etwa 450 Millionen Euro neu errichtet werden. Bei 71 Metern Gesamthöhe soll die Ladenfläche von aktuell ca. 24.000 qm auf insgesamt ca. 70.000 qm erhöht werden. Daneben soll die übliche »Mischung« aus Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie, Büros, einer Markthalle, einer Dachterrasse und einer »gemeinwohlorientierten Nutzung« Platz finden.

Der verantwortliche Bezirksbaustadtrat aus Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), hatte das Bauvorhaben im August 2019 mit der Begründung abgelehnt, dass der Neubau in Neukölln wie ein Fremdkörper wirken würde. Das Projekt würde Kleingewerbe vertreiben und den Stadtteil neu strukturieren. Signa gibt sich nicht geschlagen; diskutiert und plant seitdem fleißig weiter.

Klar war am Dienstag allen auf dem Podium: Das Unternehmen wird die Investition durch teure Mieten und durch Ausrichtung auf ein besonders kaufkräftiges Publikum refinanzieren müssen. Die ohnehin schon angelaufene »Aufwertung« des klassischen Arbeiterkiezes um den Hermannplatz und die Vertreibung der alteingesessenen Bevölkerung würde weiter vorangetrieben werden. Die Abgeordnete Susanne Kahlefeld (Grüne) sagte: »Da baut jemand, der will richtig Schotter machen.«

Schmidt wird für seine Entscheidung derweil auch aus der eigenen Partei kritisiert. Neben dem Regierenden Bürgermeister Müller (SPD) hat sich auch Schmidts Parteifreundin Ramona Pop (Senatorin für Wirtschaft) hinter die Baupläne gestellt. Das Planungsrecht liegt allerdings auf Bezirksebene. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung könnte die Planung an sich nehmen, allerdings ist vorläufig nicht davon auszugehen, dass die verantwortliche Senatorin Katrin Lompscher (Linke) in der Sache anders entscheidet als Schmidt.

Das letzte Wort scheint in der Bausache trotzdem noch nicht gesprochen zu sein. Am Dienstag fiel auf, dass viel über die Bedingungen für weitere Verhandlungen diskutiert wurde. Entscheidend sei dabei sowohl die Beteiligung der Bürger als auch eine Ergebnisoffenheit und Verbindlichkeit von Signa, hieß es schwammig. Eine Vertreterin der »Initiative Hermannplatz« wandte ein, dass die Beteiligung zur Farce verkomme, denn das offensichtliche Machtgefälle verhindere eine Verhandlung auf Augenhöhe. Zudem würde ihre Initiative von den Bezirkspolitikern gar nicht ernst genommen. Schmidt betonte im Gegenzug als Voraussetzung einer Beteiligung, dass eine nachvollziehbare Skepsis gegenüber dem Staat einem Vertrauen in die Strukturen weichen müsse.

Thibault Chavanat, der für Signa das Karstadt-Projekt am Hermannplatz leitet, sagte kurz vor Schluss mit herausfordernder Offenheit, dass 50 Prozent Umsatzeinbußen in den vergangenen 15 Jahren das Unternehmen zum Handeln zwingen würden. Klar ist: Dem Bauvorhaben konnte zwar zunächst Einhalt geboten werden; im Zweifelsfall kann Signa aber zumindest im Innern des Gebäudes nach Herzenslust umbauen, wie Schmidt deutlich machte. Die »Bürgerbeteiligung« hat ganz offensichtlich klare (und auch nicht so klare) Grenzen. Die Menschen um den Hermannplatz werden – das zeigte die Diskussion am Dienstag ungewollt – auf dem Zuschauerrang sitzenbleiben, wenn sie, wie von Schmidt gewünscht, auf den Staat bauen.