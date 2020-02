Wahrheit unterdrückt

Hassan Ammar/AP/dpa Zerstörtes Gebäude in Duma nahe der Stelle, an der Giftgas eingesetzt worden sein soll (16.4.2018)

Am 20. Januar 2020 fand in New York im Rahmen des UN-Sicherheitsrates (UNSR) ein sogenanntes Arria-Treffen statt. Eingeladen hatte die Russische Föderation, die neben den USA, Großbritannien, Frankreich und China zu den fünf ständigen Vetomächten im UNSR gehört. Thema der Veranstaltung war die »Umsetzung der UN-Sicherheitsratsresolution 2118: Der Report der OPCW Fact Finding Mission (FFM) zu Duma«.

Das »Arria-Format«, benannt nach dem ehemaligen venezolanischen UN-Botschafter Diego Arria (1991 bis 1993), ist ein informelles Treffen, bei dem die Sicherheitsratsmitglieder einzelne Aspekte internationaler Konflikte oder Streitfragen offener und grundlegender erörtern können. Anders als bei den sonstigen Zusammenkünften des UNSR können bei diesem Format außenstehende Experten eingeladen werden und sprechen. Die Treffen sind öffentlich für Nichtregierungsorganisationen und Journalisten, die bei der UNO in New York akkreditiert sind.

Bei dem Treffen am 20. Januar ging es um ein Thema, das die UNO und die OPCW, die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (Sitz in Den Haag), seit September 2013 beschäftigt. Damals war die UN-Sicherheitsratsresolution 2118 verabschiedet worden, die den Rahmen für die Vernichtung aller Chemiewaffen in Syrien bildet. Anlass war ein Angriff mit chemischen Waffen im Umland von Damaskus, dem damals mehr als 1.000 Menschen zum Opfer fielen. Wer für den Angriff verantwortlich war, wurde bis heute nicht geklärt, westliche Staaten beschuldigten die syrische Armee. Syrien wies den Vorwurf zurück und übergab sein Chemiewaffenarsenal der OPCW zur Vernichtung unter internationaler Aufsicht. Am 18. August 2014 war die Zerstörung der syrischen Chemiewaffenbestände außerhalb des Landes beendet. Offiziell bestätigt wurde dies von der OPCW am 6. Januar 2016.

Seitdem ließen Behauptungen, die syrische Regierung und Armee würden Chemiewaffen gegen das eigene Volk einsetzen, nicht mehr nach. Die OPCW setzte speziell für Syrien eine Sonderkommission ein, die sogenannte Fact-Finding-Mission (FFM). Diese ist, anders als andere Untersuchungsteams, einer besonders verschwiegenen Arbeitsweise verpflichtet und kooperiert innerhalb der Organisation ausschließlich mit der OPCW-Spitze: dem Generaldirektor, dem »Kabinettschef« und dem Leiter der FFM.

Im April 2018 beschuldigten »Aktivisten« und die »Weißhelme« ein weiteres Mal die Regierungsarmee, Chemiewaffen eingesetzt zu haben, und zwar in Duma, einer Satellitenstadt östlich der Hauptstadt Damaskus. Giftgaszylinder seien über Wohnhäusern abgeworfen und mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Als »Beweis« wurden Videos und Fotos über Facebook und Twitter verbreitet. Die syrische Regierung forderte umgehend die OPCW auf, ein Untersuchungsteam nach Duma zu entsenden. Dem wurde zugestimmt und ein FFM-Team auf den Weg geschickt.

Am 14. April erreichte das Team Beirut, als ein gewaltiger Luftangriff auf Syrien stattfand. Die USA, Großbritannien und Frankreich übten »Vergeltung« für den angeblichen Chemiewaffenangriff in Duma. Die Untersuchungsergebnisse des OPCW-Teams wurden von Washington, London und Paris nicht abgewartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte eine deutsche Beteiligung an den Luftangriffen zwar abgelehnt, befürwortete sie dennoch als »erforderlich und angemessen«.

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, erklärte, Russland kritisiere dieses Vorgehen, das dem Völkerrecht widerspreche. Syrien werde des Einsatzes von chemischen Waffen bezichtigt, obwohl es 2013 sein Chemiewaffenarsenal zur Zerstörung übergeben habe und der OPCW beigetreten sei. 2017 und 2018 habe der Vorwurf gegen Damaskus, chemische Waffen eingesetzt zu haben, zu Luftangriffen der USA, Frankreichs und Großbritanniens geführt, obwohl die OPCW-Untersuchungsteams zu dem Zeitpunkt noch keine Untersuchung durchgeführt hätten. Die Angriffe seien erfolgt, ohne Beweise vorzulegen.

Die eingeladenen Experten, darunter der russische Botschafter bei der OPCW, Alexander Schulgin, und der ehemalige OPCW-Inspektor und Leiter des Duma-Untersuchungsteams, Ian Henderson, erläuterten in New York ausführlich die ursprünglichen Untersuchungen in Duma im April 2018 und erklärten, inwiefern sie nicht mit den Zwischen- und Abschlussberichten der Organisation übereinstimmten. Die Ergebnisse des Vorortteams in Duma seien »ins Gegenteil umgekehrt« worden, wie Henderson sagte. Das eigentliche Duma-Untersuchungsteam sei von der Arbeit an den beiden OPCW-Berichten ausgeschlossen worden. Die Bedenken und Widersprüche seiner Mitglieder zu den veröffentlichten Berichten seien ignoriert worden. Um die Unabhängigkeit und das Ansehen der OPCW wiederherzustellen, müsse das Geschehen in Duma »wissenschaftlich und technisch präzise untersucht« werden.

Henderson war bei dem Treffen per Videolink zugeschaltet, da die US-Administration ihm ein Einreisevisum verweigert hatte. Der Generaldirektor der OPCW und die Vertreter des Technischen Sekretariats der Organisation, die den offenbar »bearbeiteten« Duma-Abschlussbericht zu verantworten haben, waren einer Einladung zu dem Arria-Treffen in New York nicht gefolgt.