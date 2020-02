Mindestens 38 Tote nach Lawinen in Osttürkei

Istanbul. Zwei Schneelawinen in der osttürkischen Provinz Van haben mindestens 38 Menschen das Leben gekostet. Am Mittwoch starben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad zufolge mindestens 33 Menschen. Unter ihnen waren Zivilisten und Retter, die bereits vor Ort gearbeitet hatten, um Verschüttete eines Lawinenunglücks vom Vorabend zu finden. In der am frühen Mittwoch abend (Ortszeit) veröffentlichten Stellungnahme von Afad hieß es außerdem, dass 53 Menschen verletzt worden seien. Am Dienstag abend waren bei dem ersten Lawinenabgang mindestens fünf Menschen getötet worden. (dpa/jW)