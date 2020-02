Betriebsräte beklagen steigende Belastung

Berlin. Beschäftigtenvertreter beklagen eine wachsende Belastung und zu wenig Mitbestimmung in deutschen Büros und Fabriken. In einer Erhebung für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung, die am Montag AFP vorlag, gaben 81 Prozent der befragten Betriebsräte an, die Beschäftigten in ihrem Unternehmen müssten mehr leisten als zwei Jahre zuvor. Die Auswertung basiert auf repräsentativen Daten aus dem Jahr 2018. Laut Stiftung berichteten jeweils rund drei Viertel der fast 2.300 Befragten von höheren Leistungserwartungen, mehr »Multitasking« sowie »komplexeren und vielfältigeren Aufgaben«. (dpa/jW)