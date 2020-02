»Sofortprogramm« für Bundeswehr vorgestellt

Berlin. Mit einem »Sofortprogramm« für die vereinfachte Beschaffung von Kriegsmaterial und Ausrüstung will Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr steigern. Dies erklärte die Ministerin am Montag zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz der militärischen Führung in Berlin. Kramp-Karrenbauer stimmte die Teilnehmer auf neue Aufgaben ein und nannte insbesondere die Sahelregion. Sie stellte Eckpunkte ihrer »Initiative Einsatzbereitschaft« vor. Bei großen Waffensysteme und der Besetzung von Dienstposten seien die Zahlen »nicht gut genug«. Zu dem von ihr angekündigten Paket gehören die Wiedereinführung einer Sofortinstandsetzung bei der Kriegsmarine sowie personelle Unterstützung für das Beschaffungsamt. Zudem bleibe die BRD auf den »Nuklearschirm« der NATO-Kriegsallianz angewiesen. (dpa/jW)