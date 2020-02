Hunderte protestieren gegen Polizeigewalt

Berlin. Mehr als 1.000 Menschen haben am Freitag abend in Berlin-Friedrichshain gegen den Europäischen Polizeikongress in dieser Woche sowie gegen tödliche Polizeigewalt demonstriert. Das Motto der Demonstration lautete »Rache für Maria« – Bezug nehmend auf den Tod einer 33jährigen Frau, die in der Woche zuvor bei einem Polizeieinsatz erschossen worden war. Der Protestzug führte daher auch durch die Grünberger Straße, vorbei am Wohnhaus der Getöteten, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Samstag abend berichtete. Laut Polizei waren rund 800 Kräfte im Einsatz. Insgesamt gab es 21 Festnahmen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot. (jW)