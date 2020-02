Bürgermeister will gegen Ramelow antreten

Erfurt. Für die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch hat sich der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Sundhausen, Christoph Kindervater, den Parteien CDU, FDP und AfD als Kandidat angeboten. Es müsse verhindert werden, dass Thüringen weiter von »Sozialisten« regiert werde, sagte der 42jährige am Sonntag der Deutschen Presseagentur. Er selbst gehöre keiner Partei an, bezeichnete sich aber als Unterstützer der »Werteunion«, einer äußerst rechten Gruppierung von CDU-Mitgliedern. (dpa/jW)