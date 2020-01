Thyssen-Krupp vernichtet Arbeitsplätze

Bochum. Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz hat die Beschäftigten auf schlechte Zeiten eingestimmt. Im Stahlbereich sei eine »harte Restrukturierung« nötig, sagte Merz am Freitag bei der Hauptversammlung in Bochum. »Das wird nicht ohne Arbeitsplatzabbau gehen.« Konzernweit will Thyssen-Krupp 6.000 Stellen streichen. Für 2.300 Jobs gibt es bereits Vereinbarungen mit den Beschäftigtenvertretern, wie Personalvorstand Oliver Burkhard sagte. (dpa/jW)