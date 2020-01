Berlin. Das Fernbusunternehmen »Flixbus« will im kommenden Jahr sein Angebot gerade in abgelegenen Gebieten einschränken, teilte Konzernchef André Schwämmlein am Donnerstag der Wirtschaftswoche mit. Damit reagiere man auf die Umsatzsteuersenkung auf Fernbahntickets, welche die Regierung im Zuge des »Klimapakets« beschlossen hat. (Reuters/jW)