Generalstreik im Baskenland

Bilbao. Im Baskenland sowie in der Region Navarra haben sich am Donnerstag Zehntausende an einem Generalstreik für »Arbeit, würdevolles Leben und Renten« beteiligt. Wie die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtete, versammelten sich allein in Bilbao 50.000 Menschen zu einer Demonstration. Die Gewerkschaften, die in der »Charta für soziale Rechte in Heuskal Herria« organisiert sind und zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen hatten, berichteten von »nahezu vollständiger« Befolgung des Streikaufrufs in der Industrie. Auch auf dem Land sei es zu Aktionen gekommen. (jW)