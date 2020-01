Proteste im Irak

Essam Al-Sudani/REUTERS

Irakische Behörden haben am Dienstag die Schließung des TV-Senders Al-Dija angeordnet, wie Medien und Polizeikreise meldeten. Der Sender hatte in den vergangen Monaten laut der Nachrichtenagentur AFP intensiv über die Demonstrationen gegen die Regierung berichtet. Derweil hielten auch am Dienstag die Proteste in der Hauptstadt Bagdad und weiteren Städten des Landes an. In Basra beispielsweise gingen unter anderem auch Studentinnen und Studenten auf die Straße (siehe Bild), um ihren Unmut über die Regierung zu zeigen. (jW)