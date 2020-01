Finnlands Papierarbeiter legen Arbeit nieder

Helsinki. Rund 15.000 Beschäftigte in finnischen Papierfabriken haben am Montag die Arbeit niedergelegt, wie der Spiegel gestern berichtete. Nachdem die Streiks von 6.000 Arbeitern von Sägewerken, Sperrholzfabriken und forstwirtschaftlichen Betrieben bereits angekündigt wurden, gab die Gewerkschaft der Papierarbeiter in der Nacht zu Montag einen dreiwöchigen Streik von weiteren 9.000 Beschäftigten bekannt. Der Grund sind gescheiterte Verhandlungen mit dem Verband der Forstindustrie um höhere Löhne und weniger Arbeitsstunden. (jW)