Tarifabschluss bei Entsorger Alba erzielt

Berlin. Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg und der private Entsorger »Alba Logistik GmbH, Berlin« haben sich auf eine Erhöhung der Tarifentgelte und erstmals auf einen Manteltarifvertrag geeinigt. Mit dem Abschluss sei es gelungen, »endlich einheitliche Regelungen für die Beschäftigten in den vier Betrieben der Alba Logistik zu vereinbaren«, erklärte Sven-Olaf Günther, Verdi-Verhandlungsführer, am Montag. Alba habe feststellen müssen, so Günther, dass sich die Beschäftigten gewerkschaftlich »stark organisieren« und ihre Ansprüche über Tarifverträge durchsetzen. »Wenn es uns gelingt, weitere Beschäftigte in Betrieben wie beispielsweise Bartscherer, BRAL und Remondis zu überzeugen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, kann der in der privaten Entsorgungsbranche herrschende Wettbewerb endlich über die richtigen Kennzahlen geführt werden und nicht mehr auf dem Rücken der Beschäftigten in der Branche ausgetragen werden«, so Günther. (jW)