Rheinland-Pfalz: Busfahrer streiken erneut

Mainz. Angestellte privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz legten am gestrigen Montag erneut die Arbeit nieder. Bestreikt werden sollten alle Standorte des Unternehmens »DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH« sowie Niederlassungen von »DB Regio Bus Mitte GmbH«. Verdi fordert die Einführung des sogenannten ÖPNV-Indexes nach dem Vorbild Hessens. Dort wird der öffentliche Nahverkehr vom Land bezuschusst. Auch Tarifsteigerungen würden zum Teil ausgeglichen, teilte Verdi laut dpa-Meldung von Montag mit. Bereits am Freitag hatte die Gewerkschaft zum Streik aufgerufen. Sie fordert unter anderem eine Bezahlung unfreiwilliger Pausen zwischen den Fahrten für die mehr als 9.000 Beschäftigten privater Busunternehmen. Die Verhandlungen betreffen daneben auch Speditionen oder Kurier-, Express- und Postdienstleister. (dpa/jW)