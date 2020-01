Volkswagen und Microsoft kooperieren

Wolfsburg. Volkswagen und Microsoft bauen ihre strategische Partnerschaft aus. Der Autobauer kooperiert bislang mit dem Softwarekonzern, um seine Autos in der »Volkswagen Automotive Cloud« voll zu vernetzen. Künftig soll die langfristig angelegte Zusammenarbeit auch Nachhaltigkeit, digitale Bildung und Mitarbeiterengagement umfassen, erklärten die Unternehmen am Montag. Microsoft wird dabei ein digitales Trainingsprogramm an der »Fakultät 73« von Volkswagen anbieten. Damit sollen sowohl VW-Mitarbeiter als auch externe Jobsuchende für den digitalen Arbeitsmarkt aus- und weitergebildet werden. (dpa/jW)