Slowenien: Premier Sarec dankt ab

Ljubljana. Nach knapp anderthalb Jahren im Amt hat der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec seinen Rücktritt erklärt. »Mit diesen Koalitionspartnern kann ich die Erwartungen der Menschen nicht erfüllen«, sagte er am Montag nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA. Er strebe Neuwahlen an, fügte er hinzu. Der Regierungschef äußerte sich unmittelbar nach dem Rücktritt von Finanzminister Andrej Bertoncelj, der nicht bereit war, eine anstehende »Reform« der Krankenversicherung mitzutragen. Sarec (42) steht seit August 2018 an der Spitze einer aus fünf Parteien bestehenden Mitte-links-Koalition. (dpa/jW)