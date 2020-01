Bolivien: Áñez will Rücktritt des Kabinetts

La Paz. Boliviens »Übergangspräsidentin« Jeanine Áñez hat ihr gesamtes Kabinett zum Rücktritt aufgefordert. Damit wolle sie gut drei Monate vor der vorgezogenen Präsidentschaftswahl eine »neue Phase« des »demokratischen Übergangs« einleiten, erklärte Áñez am Sonntag (Ortszeit). Kurz zuvor hatte Kommunikationsministerin Roxana Lizárraga ihren Rücktritt eingereicht, weil Áñez am Freitag angekündigt hatte, bei der Präsidentschaftswahl am 3. Mai anzutreten. Laut einer am Sonntag von der Zeitung Pagina Siete veröffentlichten Umfrage liegt die sozialistische Partei MAS des gestürzten Präsidenten Evo Morales, die mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Luis Arce ins Rennen geht, derzeit mit 26 Prozent in der Wählergunst vorne. (AFP/jW)