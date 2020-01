Ministerin verteidigt Einsatz im Irak

Augburg. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat ihr Streben nach weiteren Auslandseinsätzen der Bundeswehr bekräftigt. »Unser Engagement im Irak ist in unserem ureigensten Interesse«, sagte Kramp-Karrenbauer der Augsburger Allgemeinen (Montagausgabe). Die Ministerin zeigte sich unbeeindruckt von dem Umstand, dass der »Islamische Staat« (IS) dort militärisch stark in die Defensive geraten ist. »Lassen wir in diesem Kampf nun nach, müssen wir damit rechnen, dass der IS auch wieder in der Lage ist, in Europa stärker zuzuschlagen«, so das Bedrohungsszenario der CDU-Chefin. Die Ministerin verteidigte auch den Einsatz in Afghanistan. (AFP/jW)