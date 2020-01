Vater von Assange: »Ich gebe nicht auf«

Strasbourg. Der Vater des inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange hofft auf ein gutes Ende und Freiheit für seinen Sohn. Er werde nicht aufhören, sich für ihn einzusetzen, bis Assange frei sei, sagte John Shipton am Montag im Europarat in Strasbourg bei einer Pressekonferenz am Rande der Parlamentarischen Versammlung der Staatenorganisation. Er stehe im regelmäßigen Austausch mit seinem Sohn, so Shipton. Die Europaratsversammlung soll diese Woche über einen Resolutionsentwurf zum Schutz von Journalisten abstimmen. Die 1949 gegründete Staatenorganisation in Strasbourg kümmert sich um die Einhaltung der Menschenrechte. (dpa/jW)