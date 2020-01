Irak: Erneut Gewalt gegen Protestierende

Bagdad. Irakische Sicherheitskräfte sind am Sonntag erneut gewaltsam gegen Protestlager in Bagdad und weiteren Städten vorgegangen. Mindestens 17 Demonstranten wurden nach Angaben aus Polizeikreisen verletzt, davon sechs durch Schüsse. Am Sonnabend hatten Sicherheitskräfte damit begonnen, landesweit die Protestlager zu räumen. Am Abend und am Sonntag morgen kehrten zahlreiche Demonstranten dennoch zu den Camps zurück. (AFP/jW)