Springer-Konzern zieht sich von Börse zurück

Berlin. Der Medienkonzern »Axel Springer SE« will sich nach rund 35 Jahren von der Börse zurückziehen. Für das sogenannte Delisting werde ein Antrag bei der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt, teilte das Unternehmen am späten Donnerstag abend mit. Der Konzern mit Sitz in Berlin vereinbarte im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft mit dem US-Finanzinvestor »Kohlberg Kravis Roberts« (KKR). Der Investor bietet den Springer-Aktionären 63 Euro je Aktie in bar. Das entspricht dem Angebot, den KKR beim Übernahmeangebot im vergangenen Jahr gemacht hatte. (dpa/jW)