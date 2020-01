»Ocean Viking« rettet 92 Bootsflüchtlinge

Marseille. Das Rettungsschiff »Ocean Viking« hat in der Nacht zum Freitag vor der Küste Libyens 92 Menschen in einem Schlauchboot aus Seenot gerettet. Rund ein Drittel der Geretteten sei minderjährig, die Mehrheit von ihnen unbegleitet, teilte die Hilfsorganisation »SOS Méditerranée« am Freitag mit. In dem Schlauchboot befanden sich zudem fünf Schwangere. Die Besatzung hoffe, bald einen sicheren Hafen zugewiesen zu bekommen, erklärte Frédéric Penard von »SOS Méditerranée« gegenüber AFP. In den vergangenen fünf Jahren sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mindestens 19.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken, davon etwa 1.300 im Jahr 2019. (AFP/jW)