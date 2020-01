Serbiens Präsident weist US-Initiative zurück

Belgrad. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat die jüngste Initiative der USA für einen erneuerten Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo zurückgewiesen. »Ich kann es nicht akzeptieren, dass die (vom Kosovo auf serbische Waren erhobenen Straf-)Zölle mit der (serbischen) Kampagne gegen die Anerkennung (des Kosovos durch Drittstaaten) gleichgesetzt werden«, erklärte Vucic am Freitag in Belgrad nach einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Richard Grenell. Dies hatte Grenell am Vortag in Pristina ins Spiel gebracht. Das Kosovo hatte sich 2008 einseitig und völkerrechtswidrig von Belgrad abgespalten. (dpa/jW)