Doppelabgang

Monika Skolimowska/dpa Haben mit klassischem Ballett nicht viel am Hut: Sasha Waltz und Johannes Öhman

Es soll Menschen in Berlin geben, die sich nun freuen: Sasha Waltz und Johannes Öhman, die seit August 2019 gemeinsam das Staatsballett Berlin leiten, gaben bekannt, dass sie zum Jahresende 2020 ihre Intendanz niederlegen. Damit wird der Weg frei für einen Neustart des weltweit renommierten Ballettensembles. Allerdings teilte der Berliner Kultur- und Europasenator Klaus Lederer (Die Linke) mit, dass er den eingeschlagenen Weg gern weiterverfolgen möchte. Eben dieser Kurs aber vergraulte bereits einen Teil des angestammten Ballettpublikums, der nicht stundenlang skurrile Bewegung zu elektronischer (Klub-)Musik ertragen mochte.

Der aktuelle Vorverkauf der beiden kommenden Vorstellungen von Jefta van Dinthers »Plateau Effect« in der Komischen Oper Berlin zeigt, wie wenig dieser Stil beim Ballettpublikum ankommt: Die Freikarten sind wenige Tage vor der Premiere nicht mal zur Hälfte weg. Der Berliner »Schwanensee« von Patrice Bart hingegen ist seit vielen Jahren meistens ausverkauft. Doch an ballettösen Neukreationen fehlt es dem Staatsballett ganz. Diese Realität ignoriert die Berliner Politik, und es sieht nicht so aus, als sei sie gewillt, aus dem Desaster des vorzeitigen Abgangs der Ballettintendanz zu lernen.

Offiziell lastet die Schuld der Vertragsauflösung auf den schmalen Schultern von Johannes Öhman. Er, der zunächst ohne Waltz die Intendanz im Sommer 2018 antrat, sagte mal eben einen neuen Leitungsposten zu: beim »Dansens Hus« (»Tanzhaus«) in seiner Heimatstadt Stockholm. Mit klassischem Ballett hat er dort nichts mehr zu tun. Auch die Contemporary-Dance-Choreographin Sasha Waltz, die mit Ballett von vornherein nicht viel am Hut hatte, zieht sich nun vorzeitig zurück.

Dass das Duo überfordert war, zeigen Details. So verlor Berlin die Lizenzen für die beliebten Ballette von John Cranko, die dem Staatsballett zuvor viel Ruhm eingetragen hatten. Vor allem der moderne Klassiker »Onegin« von Cranko nach Alexander Puschkin gehörte fest zum Repertoire, war eine getanzte Visitenkarte. Er fehlt nun. Auch die monatelange Verschiebung einer Premiere und die verspätete Fertigstellung des Spielplans machten keinen guten Eindruck. Ballettöse Innovationen gab es keine, nur viel Lärm um wenig Neues. Jetzt steht die Zukunft des Staatsballetts Berlin auf dem Spiel. Mal wieder.