Das ganz normale Elend

Alamode Filmverleih Den Kids gehört die Sympathie des Regisseurs (Filmszene)

Der Präsident, konnte man in französischen Zeitungen lesen, sei »erschüttert«. Nachdem er »Die Wütenden« gesehen hatte, forderte Emmanuel Macron die Regierung auf, »eilends Ideen zu finden und die Lebensbedingungen in den Vorstädten zu verbessern«. Daraufhin zeigte sich Ladj Ly »sehr zufrieden« – der Filmemacher hatte wiederholt vom Staatsoberhaupt gefordert, sich sein Spielfilmdebüt anzuschauen. Vordergründig hatte der 40jährige somit erreicht, was er bei der Festivalpremiere in Cannes als »Ziel« seines Films über einen eskalierenden Polizeieinsatz in einer leidgeprüften Pariser Banlieu bezeichnet hatte: »einen Alarmruf an die Politik zu schicken«.

Indessen dürfte der Sohn malischer Einwanderer, der am Dreh- und Handlungsort Montfermeil lebt, selbst wissen, dass warmen Politikerworten selten Taten folgen. Umso fraglicher scheint, welche Wirkung der vordergründige Realismus dieses für den Auslands-Oscar nominierten Films entfalten kann.

Die Erzählstruktur des Drehbuches, das Ly gemeinsam mit Giordano Gederlino verfasst hat, folgt Hollywood-Vorbildern wie »Colors – Farben der Gewalt« oder »Training Day«: Ein Polizist stößt zu einer Spezialeinheit, die in einem armen, mehrheitlich nichtweißen Viertel wie eine Besatzungsmacht auftritt. Dabei wird das Geschehen von einer Handkamera eingefangen, unscheinbares Heranzoomen auf Gesichter verstärkt dabei die quasidokumentarische Anmutung. Gleichzeitig wird der Anschein von Spontaneität durch die Regelmäßigkeit dieser Zooms widerlegt, und bei näherem Hinsehen erweist sich manche Szene als konventionell geschnitten.

Problematisch ist vor allem die Erzählperspektive. Sie wird durch eine Streifenfahrt bestimmt, bei der ein Polizist (Djibril Zonga) scheinbar gelassen beobachtet, wie ein anderer (Alexis Manenti) den Neuling (Damien Bonnard) durch den Kakao zieht. Manches, was man dabei über namenlos bleibende Passanten erfährt, erweist sich als scherzhafte Übertreibung hergebrachter Vorurteile. Dem setzt Ly jedoch keine alternative Darstellung der Durchschnittsbewohner seines Heimatortes entgegen, was seinen Film deutlich von einem anderen Vorbild, Spike Lees »Do the Right Thing«, unterscheidet.

Ergänzend werden statt dessen die Perspektiven informeller Ordnungsmächte eingestreut: Da ist ein selbsternannter »Bürgermeister«, der handgreiflich einen Straßenmarkt kontrolliert und sich darin gefällt, nebenbei soziale Dienstleistungen zu organisieren. Da ist die Muslimbruderschaft, die von einem vorbestraften Imbissbetreiber angeführt wird. Und da ist schließlich ein finsterer Typ, dessen Charakterisierung auf die vage Andeutung bandenmäßiger Kriminalität beschränkt bleibt. Mit diesen dubiosen Machtfaktoren müssen die Polizisten sich arrangieren – erst recht, als eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Teenager aus dem Ruder läuft.

Den Kids gehört Lys Sympathie. Doch erscheinen sie als dumme Jungs, für deren Treiben der unsinnige Diebstahl, der die dramatische Zuspitzung anstößt, offenbar typisch ist. Gesellschaftliche Kräfte, die irgendeine Änderung der Verhältnisse erhoffen ließen, bleiben indes ebenso außen vor wie strukturelle Ursachen der Misere. Zwar verströmen Mütter in zwei Szenen resolute Autorität, indem sie die Polizisten verscheuchen. Oder Nachbarinnen rücken kurz ins Bild, die eine in Westafrika verbreitete informelle Kreditgenossenschaft verwalten. Allerdings erstreckt sich der weibliche Aktionsradius auf die Privatsphäre, weshalb die abgebildete Vorstadtgesellschaft tatsächlich den Eindruck erweckt, auf gutwilliges präsidentielles Eingreifen hoffen zu müssen.

Wie gering Lys Hoffnung auf Verbesserung ist, lässt seine Bemerkung ahnen, dass sich auch nach Mathieu Kassovitz’ »Hass«, dem ersten erfolgreichen Film über das Elend der Banlieus, »nicht viel geändert« habe. An die verspielte Ästhetik jenes Films knüpfen gelegentliche Aufnahmen einer Drohnenkamera an, die ein introvertierter junger Voyeur anfertigt, den Ly von seinem Sohn spielen lässt.

Welche konkrete Wirkung ausgerechnet beiläufig aufgenommene Bilder entfalten können, weiß Ly indes am allerbesten. Denn er hat nicht nur mit dem Kurzfilm »365 jours à Clichy-Montfermeil« eine seltene Binnensicht der französischen Jugendaufstände von 2005 geliefert, sondern jahrelang Polizeieinsätze auf Video dokumentiert und Übergriffe online angeprangert. Ein »beleidigender« Begleitkommentar trug ihm 2009 eine sechsmonatige Bewährungsstrafe ein, wozu später zwei Jahre Haft wegen Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit den Familienstreitigkeiten eines Bekannten kamen – was Autoren extrem rechter Blätter jüngst von einem Mordversuch mit islamistischem Hintergrund fabulieren ließ. Ebenfalls 2009 hatte ein anderes Video immerhin den positiven Effekt, dass zwei prügelnde Polizisten je vier Monate auf Bewährung aufgebrummt bekamen.