»Brexit«-Gesetz von Parlament verabschiedet

London. Das britische Parlament hat den Gesetzesentwurf zum »Brexit« am Mittwoch abend in London ratifiziert. Zuvor hatte das Unterhaus des Parlaments Änderungsanträge des Oberhauses gekippt – einschließlich einer Klausel, die den Schutz von minderjährigen Flüchtlingen nach dem »Brexit« gewährleisten sollte. Großbritanniens Premier Boris Johnson hatte sich mit seiner konservativen Mehrheit im Rücken geweigert, Änderungen an dem Gesetz zu akzeptieren. Das EU-Parlament wird am 29. Januar über den Austrittsvertrag abstimmen. Bei Zustimmung tritt Großbritannien zwei Tage später, am 31. Januar, offiziell aus der EU aus. (Reuters/jW)