86 Verletzte nach Protesten im Libanon

Beirut. Bei den nächtlichen Demonstrationen im Libanon sind nach Angaben des Libanesischen Roten Kreuzes mindestens 86 Menschen verletzt worden. 14 Personen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Am Mittwoch abend war es nach der Bildung einer neuen Regierung erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften in Beirut gekommen. Die Protestierenden warfen Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizisten, diese setzten Tränengas ein, wie Augenzeugen berichteten. (dpa/jW)