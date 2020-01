USA drohen mit Mord an Soleimani-Nachfolger

Dubai. Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge damit gedroht, auch den Nachfolger des iranischen Generals Kassem Soleimani zu töten. »Sollte (Esmail) Chaani den Weg weitergehen, Amerikaner zu töten, dann wird ihn das gleiche Schicksal treffen«, sagte der US-Sondergesandte für den Iran, Brian Hook, am Donnerstag der arabischsprachigen Tageszeitung Ascharq Al-Awsat. Die USA hatten Soleimani Anfang Januar mit einem Drohnenangriff in Bagdad ermordet. Kurz darauf ernannte Teheran Chaani zum neuen Kommandeur der Kuds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarden. Dieser kündigte an, den Kurs seines Vorgängers weiterzuverfolgen. (Reuters/jW)