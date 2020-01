Nie wieder!

Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der israelischen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem für ein Gipfeltreffen der Staatschefs der ständigen UN-Sicherheitsratsmitglieder plädiert. Sie hätten eine »besondere Verantwortung für die Rettung der Zivilisation«, sagte Putin am Donnerstag in seiner Rede zum Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee vor 75 Jahren. Zuvor hatte Putin ein Mahnmal (Foto) eingeweiht, das an die Opfer der Belagerung Leningrads durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg erinnert. (AFP/jW)