»Es gibt keine Arbeitsplätze auf totem Planeten«

Christophe Gateau/dpa Wohl keine Freunde von »Fridays for Future«: Demonstration von sogenannten Kohlebefürwortern, organisiert von der IG BCE (24.10.2018)

Entweder Arbeitsplätze oder das Klima retten: Zwischen Ökonomie und Ökologie wird häufig ein Gegensatz konstruiert. Den sehen auch aktive Gewerkschafter, etwa aus der Automobil- oder der Kohleindustrie. Die 2016 gestartete Initiative »Gewerkschafter*innen für Klimaschutz« hält hier dagegen. Wer ist bei Ihnen aktiv?

Wir sind eine Gruppe von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern vorwiegend aus Verdi und GEW, inzwischen aber auch aus der IG Metall, der NGG und der IG BAU. Unsere Ziele sind unter anderem, den weiteren Braunkohleabbau im Rheinischen Revier zu stoppen und den Hambacher Forst zu erhalten. Anfangs sind wir etwa von Vertretern der IG BCE, zuständig für die Bereiche Bergbau, Chemie und Energie, stark angefeindet worden. Immerhin haben sie sich dann doch auf Gespräche eingelassen und anschließend von Aktionen gegen das Klimacamp im Spätsommer 2016 Abstand genommen.

Ihre Initiative spricht sich für Klimaschutz aus. Allerdings spielt auch der Begriff der Klimagerechtigkeit eine Rolle, der auf die Unterschiede zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden eingeht. Wie bringen Sie das mit Ihrem Anliegen zusammen?

Wir meinen, dass Klimagerechtigkeit bedeutet, sowohl die Interessen von Beschäftigten, von Anwohnern wie auch die der Umwelt zu berücksichtigen. Für unsere Positionen setzen wir uns auch bei Demonstrationen ein und beteiligen uns an den Klimastreiks von »Fridays for Future«.

Wie ist die Resonanz auf Ihre Aktivitäten bei den Gewerkschaften und ihren Mitgliedern?

Erwartungsgemäß unterschiedlich. Der Verdi-Gewerkschaftsrat hat sich schon im März 2016 für den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Braunkohleförderung ausgesprochen. Leider fehlte eine Präzisierung, was genau »schnellstmöglich« bedeuten soll. Den sogenannten Kohlekompromiss der Bundesregierung findet nicht nur die IG BCE, sondern leider auch Verdi gut. Dabei sollte inzwischen allen klar sein, dass eine Braunkohleförderung bis 2038 nicht akzeptiert werden kann. Als wir im vergangenen Jahr den globalen Klimastreik am 20. September mit einem Aufruf zum politischen Streik verbinden wollten, stellten sich der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften dagegen. Doch vor allem an der Gewerkschaftsbasis tut sich einiges.

Haben Sie Beispiele dafür?

Verdi in Nordrhein-Westfalen hat sich beispielsweise für den dauerhaften Erhalt des durch den Braunkohletagebau gefährdeten Hambacher Forstes ausgesprochen. Der letzte Verdi-Bundeskongress im Herbst vergangenen Jahres hat diese Forderung übernommen. Es gibt außerdem eine gewerkschaftliche Initiative in Niedersachsen zu Klimafragen und in München eine AG Nachhaltigkeit. In Köln/Bonn engagieren sich Verdi-Mitglieder für Klimagerechtigkeit, und in Düsseldorf hat der Verdi-Bezirk etwa zum Klimastreik im vergangenen September mobilisiert. Dort hat sich dann sogar der frühere Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske blicken lassen.

Am morgigen Sonnabend lädt Ihre Initiative gemeinsam mit ATTAC-Arbeitsgruppen zu einer Konferenz nach Köln, um gemeinsam mit Gewerkschaftern, Experten und Anwohnern über den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren, aber auch über die Verkehrswende zu diskutieren. Wie stehen Ihre Chancen, mit inhaltlichen Argumenten Zustimmung bei den Gewerkschaften zu finden?

Leider wird noch viel zu oft und gebetsmühlenhaft für Arbeitsplatzerhalt um jeden Preis argumentiert. Dass allerdings gleichzeitig Jobs in anderen Branchen, etwa im Bereich der Windenergie, wegfallen, weil die Kohlelobby mit Unterstützung der IG BCE für viele weitere Jahre auf die klimaschädliche Kohleverstromung setzt, gehört genauso zur Wahrheit. Wer es ernst meint mit dem Klimaschutz, muss sich für ein radikales Umsteuern einsetzen. Auf einem toten Planeten gibt es auch keine Arbeitsplätze mehr. Das gesellschaftliche Leben muss ausgehend von menschlichen Bedürfnissen gestaltet werden – und nicht für die Profiterwartungen einer globalen Minderheit!