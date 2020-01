Blackrock wird in Davos aktiv für Klimaschutz

Davos. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam mit dem weltweit mächtigsten Investmentkonzern Blackrock zusätzliches Kapital für »Klimaschutzprojekte« mobilisieren. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos wurde dazu am Mittwoch eine »Klima-Finanz-Partnerschaft« vorgestellt.

Beteiligt sind an dem Geldbeschaffungsprogramm demnach neben dem Finanzriesen Blackrock die französische Entwicklungsagentur AFD, das deutsche Bundesumweltministerium sowie insbesondere die US-amerikanischen Stiftungen »Hewlett Foundation« und »Grantham Foundation« für Umweltschutz. (AFP/jW)