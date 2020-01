Zusammenstöße an Mexikos Grenze

Ciudad Hidalgo. An der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko ist es erneut zu Zusammenstößen von Einsatzkräften und Migranten aus Mittelamerika gekommen, die über Mexiko in die USA gelangen wollten. Medienberichten zufolge lösten die mexikanischen Grenzschützer am Montag (Ortszeit) eine Gruppe von mehreren tausend Migranten auf und setzten dabei Tränengas ein. (dpa/jW)