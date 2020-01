Kämpfe zwischen Dschihadisten in Nigeria

Kano. Bei Kämpfen zwischen verfeindeten Dschihadistengruppen in Nigeria sind mehrere Menschen getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag von damit vertrauten Quellen erfuhr, hatten Boko-Haram-Kämpfer bereits am vergangenen Mittwoch ein Lager der Miliz »Islamischer Staat Provinz Westafrika« (ISWAP) angegriffen. Bei der Attacke im Distrikt Abadam nahe der Grenze zum Niger hätten die Boko-Haram-Kämpfer 13 Frauen befreien wollen, welche die ISWAP-Milizionäre aus einem Boko-Haram-Lager im Niger entführt hätten, hieß es. Bei den Schusswechseln seien Milizionäre »von beiden Seiten« getötet worden. Die Frauen befänden sich aber weiter in den Händen von ISWAP. (AFP/jW)