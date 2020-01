Israel: Gantz kündigt Jordantal-Annexion an

Tel Aviv. Israels Oppositionsführer Benny Gantz hat für den Fall eines Wahlsieges am 2. März eine Annektierung des Jordantals im besetzten Westjordanland angekündigt. Dies berichteten am Dienstag israelische Medien übereinstimmend. »Nach den Wahlen werden wir uns dafür einsetzen, Israels Souveränität (...) in Abstimmung mit der internationalen Gemeinschaft auf das Jordantal auszuweiten«, sagte der Chef des Bündnisses Blau-Weiß laut Zeitung Maariv in der israelischen Siedlung Vered Jericho nahe des Toten Meeres. Das Jordantal macht nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation »B’Tselem« insgesamt rund 30 Prozent des Westjordanlandes aus. (dpa/jW)