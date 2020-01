Prozess zu Auslieferung von Huawei-Finanzchefin

Vancouver. Vor einem Gericht im kanadischen Vancouver haben am Montag die formellen Anhörungen zu einer möglichen Auslieferung der in den USA gesuchten Finanzchefin des chinesischen Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, begonnen. Die in Kanada unter Auflagen freigelassene Meng will sich gegen eine Auslieferung in die USA wehren. Mengs Anwälte bezeichnen die Festnahme ihrer Mandantin vor dreizehn Monaten als »illegal«. Die Finanzchefin des Smartphone- und Technologieriesen war Anfang Dezember 2018 auf Betreiben der USA in der westkanadischen Stadt Vancouver festgenommen worden. Die Tochter von Huawei-Firmengründer Ren Zhengfei kam später gegen Zahlung einer Millionenkaution und unter strengen Auflagen frei. Die US-Regierung wirft Meng Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor. (AFP/jW)