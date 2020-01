China: Rasanter Anstieg bei Lungeninfektionen

Beijing. Die Zahl der bestätigten Fälle der neuen Lungenkrankheit in China ist sprunghaft auf rund 220 gestiegen. Ein weiterer Patient starb. Damit sind drei Todesfälle bekannt, wie die Gesundheitsbehörde der zentralchinesischen Metropole Wuhan am Montag berichtete. Erstmals wurden Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus an mehreren anderen Orten in China nachgewiesen. Dieser wird auch von Mensch zu Mensch übertragen, wie das Expertenteam der chinesischen Gesundheitskommission am Montag laut Xinhua mitteilte. Auch eine Infektion medizinischen Personals ist demnach bestätigt. Chinas Staatschef Xi Jinping schaltete sich erstmals in die Gesundheitskrise ein und gab Anweisung, die Ausbreitung der Krankheit energisch einzudämmen. Die Sicherheit der Menschen und ihre körperliche Gesundheit habe »absoluten Vorrang«, zitierte ihn das Staatsfernsehen. (dpa/jW)