»Klimaschutz und Raum(un)ordnung«. Diskussion mit Tobias Hagleitner (Architekturjournalist, Initiative Fairplanning). Heute, 20.1., 18 Uhr, Solidarwerkstatt-Büro, Waltherstraße 15, Linz. Veranstalter: Solidarwerkstatt e. V.

»Die bildende Kunst in der DDR und ihr Schicksal nach der Zeitenwende«. Vortrag von Dr. Peter Michel (Kulturwissenschaftler), Dienstag, 21.1., 18 Uhr, Stadtteilzentrum, Marzahner Promenade 38, Berlin. Veranstalter: Rotfuchs-Regionalgruppe Marzahn-Hellersdorf

»Die große Freiheit ist es nicht geworden«. Vortrags- und Diskussionsabend mit Matthias Krauß (Autor). Dienstag, 21.1., 18 Uhr, Lothar-Bisky-Haus, Alleestraße 3, Potsdam. Veranstalter: Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e. V. und Rotfuchs-Regionalgruppe Potsdam

»Ostfrauen verändern die Republik«. Gespräch mit der Buchautorin Tanja Brandes darüber, was Ostfrauen in der heutigen Bundesrepublik leisten. Dienstag, 21.1., 19 Uhr, Stadtbibliothek, Am Alten Versuchsfeld 1, Hermsdorf. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung (Thüringen) und Freundeskreis »Hermsdorfer Gespräch«

»Seid wachsam, dass über Deutschland nie wieder die Nacht hereinbricht«. Gewerkschafter in Konzentrationslagern von 1933 bis 1945. Eröffnung einer Wanderausstellung mit Prof. Dr. Günter Morsch und Vorstellung der Biographie »Alwin Brandes – Oppositioneller, Reformer, Widerstandskämpfer«, mit Dr. Stefan Heinz. Dienstag, 21.1., 19 Uhr, IG Metall, Alte Jakobstraße 149, Berlin. Veranstalter: IG Metall