Für eine neue Lektüre

REUTERS/Jason Lee »Verdinglichung erleben«: Skyline des heutigen Beijing

Erinnern wir uns: Im vergangenen September hatten Philosophen aus der Volksrepublik China am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main über chinesische Lukács-Editionen (jW vom 27.9.2019) informiert. Früher als gedacht konnte Austausch über die westliche und die chinesische Rezeption von Lukács’ »anderem Marxismus« (Frank Engster) fortgesetzt werden, und zwar bei einem »Internationalen Symposium über Georg Lukács und das marxistische Denken« am 21. Dezember am »College of Marxism Education« (»Capital Normal University«, CNU) in Beijing. Vor der Tagung bot sich dem Kollegen Dirk Braunstein und mir die Gelegenheit, mit Studenten der CNU über Lukács, seine Vorstellungen vom Sozialismus sowie seine und Adornos divergierende Hegel-Rezeption zu diskutieren. Vor allem Studentinnen sorgten dabei für eine lebhafte Atmosphäre, die von Lerneifer, Neugier sowie von Freude an Reflexion und Kritik geprägt war.

Am Tag vor dem großen Symposium kam es zu einem Treffen mit Yan Hongyan, der als Herausgeber der großen, 28 Bände umfassenden Lukács-Werkausgabe des Volksverlags fungiert. Der emeritierte Professor spricht Lukács auf dem Feld eines modernen, durchaus pluralen Marxismus beinahe den Rang von Marx und Lenin zu. In einem schönen Teeraum erörterten wir Fragen der Edition, philologisch wie politisch relevante Probleme der Übersetzung – wie lässt sich etwa die Vieldeutigkeit des Begriffs »Aufhebung« und dessen Verwendung bei Marx und Lukács im Chinesischen adäquat wiedergeben? – und Möglichkeiten einer Unterstützung von unserer Seite. Wir empfahlen, ehemalige Mitarbeiter des skandalöserweise immer noch geschlossenen Lukács-Archivs in Budapest einzubeziehen. Der ambitionierte Herausgeber erklärte die Absicht, bis 2021 eine erste Reihe von Werken in Neuübersetzungen erscheinen zu lassen, »Geschichte und Klassenbewusstsein«, »Der junge Hegel« und »Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins«.

Das Symposium erwies sich als eine Tour de Force, die mit etwa 20 Beiträgen aufwartete und an die zahlreichen Expertinnen und Experten einige Anforderungen hinsichtlich Konzentration und Ausdauer stellte. Zur bislang größten Lukács-Konferenz in der Volksrepublik waren Teilnehmer aus ganz China angereist. Neben den in die Jahre gekommenen Streitern für den lange als Revisionisten verketzerten Philosophen (etwa Zhang Yixing, der bereits 2001 mit einer »Verteidigung für Lukács« im Yunnan-Volksverlag hervorgetreten war) waren es überwiegend jüngere, oft weibliche Kombattanten. Im Mittelpunkt stand Lukács’ Frühwerk, besonders »Geschichte und Klassenbewusstsein«, der Klassiker eines modernen Marxismus, sowie Lukács’ Hegel-Rezeption. Es ist unmöglich, hier näher auf den Inhalt der einzelnen Beiträge einzugehen, auffällig war aber, dass es einen Generationswechsel gibt und dass bei den Abgleichungen von Lukács’ und Marx’ Denken darauf verzichtet wurde, Unvereinbarkeiten denunziatorisch hervorzuheben. Eher scheint es darum zu gehen, Lukács’ Werk den Weg zu akademischer Anerkennung zu ebnen und seine Weiterentwicklung des Marxismus für die Analyse der Gegenwart – auch der chinesischen Gesellschaft – nutzbar zu machen. Zeit für kritische oder gar polemische Debatten gab es bei der Tagung nicht. Nach Blöcken von meist vier Beiträgen wurden Ergebnisse zusammengefasst, das übernahmen häufig Mitarbeiter von Fachjournalen wie Philosophical Research oder Marxism & Reality.

Oskar Negt schrieb vor Jahrzehnten über ein Absinken des Marxismus von einer kritischen Theorie zu einer Legitimationswissenschaft. Eine solche Gefahr besteht, sobald der Marxismus Staatsideologie ist, wie plural auch immer er verstanden wird. Aber die Sachlage ist im heutigen China komplizierter als zu den von Negt ins Visier genommenen Zeiten. Der »westliche Marxismus« ist dort nicht nur Objekt der Denunziation, sondern – mit Billigung von höchster Stelle – zum Forschungsgegenstand geworden. Im Herbst 2017 hielt Präsident Xi Jinping eine für die Marx-Forschung der Volksrepublik wegweisende Rede über den westlichen Marxismus. Ich sprach darüber mit Li Qiankun von der Universität Nanjing. Li zufolge war die Kollektivstudie »Die marxistische Denkrichtung in der heutigen Welt und ihr Einfluss« am 29. September 2017 Gegenstand einer Sitzung des Zentralen Politbüros, Berichterstatter war Jiang Hui von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften. Demnach betonte der Präsident bei jener Gelegenheit: »Wir müssen die neuen Ergebnisse der marxistischen Forschung im Ausland genau beobachten und erforschen, wir müssen analysieren und klassifizieren, wir dürfen weder eine allgemeine Ausschlusshaltung einnehmen noch das Ganze kopieren.«

Schon ein kurzer Aufenthalt im sonnigen, übrigens smogfreien Beijing zeigt, dass jüngere chinesische Lukács-Forscher mit der These nicht falsch liegen, dass die Chinesen infolge der rasanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung im 21. Jahrhundert wirklich begonnen haben, Verdinglichung zu erleben. Besagte Forscher insistieren auf Realitätsnähe, indem sie fragen, ob auch die »inneren Formen« der Verdinglichung abschaffbar sind. Von solcherart Beschäftigung mit Lukács im Sinne einer auf Emanzipation zielenden Philosophie der Praxis könnten Impulse für eine neue Lukács-Lektüre ausgehen. Auch einige westliche Lukács-Forscher haben in den vergangenen Jahren die tradierten Interpretationslinien weiterentwickelt in Richtung »einer zeitgenössischen Theorie der Demokratie« (Konstantinos Kavoulakos). Der Dialog zwischen westlicher und chinesischer Rezeption des Erbes von Lukács wird fortgeführt werden, spätestens 2023 anlässlich des Zentenariums von »Geschichte und Klassenbewusstsein«, aber womöglich auch schon im kommenden Jahr im Zusammenhang mit Veranstaltungen zu Lukács’ 50. Todestag.