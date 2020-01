Von allen Expressionisten der größte

picture alliance / akg-images Ernst Barlach um 1935 in seinem Atelier, im Hintergrund der »Fries der Lauschenden«

Eine der Ausstellungen zum 150. Geburtstag Ernst Barlachs, der am 2. Januar auch in dieser Zeitung begangen wurde, findet sich im ehemaligen Atelier des Künstlers in Güstrow und heißt »Flächenbrand Expressionismus« – ein Bild für die rasend schnelle Verbreitung dieser Stilrichtung auf allen Gebieten der Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ging den Vertretern um die Befreiung von Traditionen, sie brachen auch mit der Rationalität des Sehens. Eine besondere Rolle spielten dabei Holzschnitte, die mit ihren scharfen Schnitten und starken Kontrasten für eine neue Spontaneität und Wahrhaftigkeit standen.

Die Vielgestaltigkeit der etwa 100 Blätter aus der Sammlung von Joseph Hierling, die im Barlach-Atelierhaus gezeigt werden, ist verblüffend. Sie entstanden in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Intuitiv, gefühls- und instinktbetont, stilistisch eigenständig. Die Ausstellung präsentiert die Werke in thematischen Blöcken. Zentral sind neben den sozialistischen und anarchistischen Arbeiten, die frappierend aktuell wirken, christliche Motive. Zu nennen wären da Max Thalmanns »Auferstehung« (1920) und Barlachs Bibel-Illustrationen, vor allem aber sein monumentaler »Schwebender Gottvater« aus Böttger-Steinzeug und im Holzschnitt. Herausragend! Mit einigem Recht kann Barlach, wie der Kunsthistoriker Peter W. Guenther meinte, »von allen Expressionisten als der größte betrachtet werden«.

Die Schau beginnt mit einer ausdrucksstarken Reihe von Porträts aus den Händen von Künstlern wie Charles Crodel oder Max Schwimmer. Das Antlitz von Herwarth Walden ist da zu sehen, verewigt von Edmund Kesting, und Barlachs Selbstporträt, Lithographie, von 1928 – eine gelungene Zusammenstellung. In einer Reihe zu Mensch und Natur ist Barlachs »Wanderndes Paar im Regen« zu sehen, eine Illustration zu seinem Drama »Der Findling« (1922). Der Themenblock »Mutter und Kind« beginnt mit Barlachs gleichnamiger Gipsgruppe von 1935 und beinhaltet auch die meisterhaften »Zwei weiblichen Akte mit Kind« des fast vergessenen Hans Orlowski.

Im Ausstellungsteil über die Liebe ist Carry Hausers »Leda mit dem Schwan« (1922) zu sehen, ein kleinformatiges erotisches Intermezzo mit dem verwandelten Jupiter. Zur Kugel heftig verschlungen erscheinen die »Liebenden« von Georg Birnbacher (1919), sehr innig wirkt »Das Liebespaar« (1927) von Barlach. Der Druck kann mit dem Druckstock verglichen und dabei entdeckt werden, wie über dem Friedhof eine Seele schwebt, die der Figur des »Schwebenden« vom Güstrower Ehrenmal ähnelt. Erwähnt seien hier noch das in Bronze gegossene »Russische Liebespaar« aus den Anfangsjahren Barlachs und seine drei kleinen, nebeneinander sitzenden, küssenden Paare von anmutiger Naivität. Ein herrliches Beispiel für Barlachs Humor ist die Lithographie mit dem liegenden, gähnenden Adam, der nichts mit Eva anzufangen weiß, bevor die Schlange vom Baum der Erkenntnis der Gelangweilten etwas zuflüstert.

Im Abschnitt »Gesellschaftskritik« schließlich, wo Lea Grundigs »Diskussion zwischen KPD- und SPD-Arbeitern« (1931) neben Hans Grundigs »Mansfelder Grubenunglück« (1930) gehängt ist, stoßen wir auf Barlachs 1932 entstandene »Hungergruppe«, eine getönte Gipsplastik. Tief berührt seine »Kniende Frau mit sterbendem Kind« (1919) – eine verzweifelte Mutter, aus deren Brüsten trotz festen Drückens kein Tropfen für das Kind herauskommt. Auch dieser Holzschnitt stand Käthe Kollwitz in der Künstlervereinigung »Berliner Secession« vor Augen und hat sie, wie sie schrieb, ganz umgehauen und zur Haupttechnik des Expressionismus hingeführt.