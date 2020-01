Hinter den Barrikaden

Francois Mori/AP/dpa Ein Polizist sprüht einem Demonstranten der »Gelbwesten« eine Flüssigkeit auf den Hinterkopf (Paris, 11.1.2020)

Die Staatsmacht, die Medien, die Banken – der Protest der französischen Bevölkerung gegen die neoliberale Politik von Präsident Emmanuel Macron hat seit Monaten starke Gegner. Nun sind diese übermächtig geworden: Den Streikenden geht das Geld aus. UNSA, wichtigste Gewerkschaft des öffentlichen Verkehrswesens, forderte ihre Mitglieder am Wochenende auf, den Streik einzustellen. Sie wolle den »unbegrenzten« Ausstand durch »eine andere Aktionsform« ersetzen. Noch ist nicht klar, wie die Basis auf die Kapitulation ihrer Führung reagieren wird. Sicher ist, dass dem Widerstand gegen Macron allmählich die finanzielle Basis fehlt.

Jedesmal wenn sie auf die Straße gehen statt zum Arbeitsplatz, verlieren Frankreichs Lohnabhängige Einkommen – inzwischen sind es 45 Tage. Die Banken haben auf ihre ganz spezielle und wenig subtile Weise reagiert: Sie haben in Paris und anderen großen Städten des Landes ihre Geldautomaten seit Wochen mit schweren Holzplanken zugenagelt. Wer Bares will, muss die Geschäftszeiten einhalten und ins Innere der Geldhäuser eingelassen werden. Hinter solchen Barrikaden, Symbol einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft, versteckte sich auch Macron mit seiner Regierung. Er wartete darauf, dass der Widerstand ganz einfach an Geldmangel zerbricht.

Am Samstag allerdings war es noch nicht soweit. In der Hauptstadt lösten die Aktionen der »Gelbwesten« den Protest gegen Macrons »Reform« des Rentensystems ab. Einige zigtausend Menschen verlangten den Rücktritt des unnachgiebigen Staatschefs. Am Abend zuvor hatten sie ihn gestellt, als er und seine Frau Brigitte im 10. Pariser Arrondissement eine Theateraufführung sehen wollten. Draußen vor der Tür versammelte sich die Menge und rief »Macron, verschwinde!«

Frustration angesichts eines auf Zeit spielenden Gegners, der sich immer schwieriger gestaltende Protest gegen den Staatschef und dessen absolute Mehrheit in der Nationalversammlung hätten den Widerstand »radikalisiert«, analysieren Politologen und Soziologen täglich im 24-Stunden-TV. Die Wahrheit sieht anders aus und lässt sich mit schlichten Zahlen dokumentieren. Erst vor drei Tagen veröffentlichten die Meinungsinstitute unisono neueste Ergebnisse: Demnach stehen nach wie vor mehr als 60 Prozent der Franzosen hinter dem Protest – auch wenn sie nahezu täglich den Streik der Eisenbahner, Busfahrer und Metroschaffner ertragen müssen. Nahezu 70 Prozent der Bevölkerung sind sich sicher, dass die »Rentenreform« sie ärmer machen und keineswegs die von der Regierung versprochene »Gerechtigkeit« bringen wird.

Die bürgerlichen Medien haben sich längst entschlossen, Macron zu Hilfe zu eilen. Das rechtslastige Wochenmagazin Le Point druckt auf Seite eins seiner neuesten Ausgabe einen grimmigen Gewerkschaftsführer Philippe Martinez, ein Foto, das offenbar eine Art »Fratze« des Widerstands zeigen soll. Die Schlagzeile lautet: »Wie die CGT Frankreich ruiniert«. Martinez und seine »Confédération générale du travail« führen den Protest seit Dezember 2019 an. Sie verlangen, wie andere Gewerkschaften auch, die Rücknahme der bisher vorgelegten »Reformpläne« und eine »ernsthafte Diskussion« darüber, wie eine bessere Altersversorgung auch jene ausreichend absichern könnte, die von ihrer derzeitigen Rente nicht leben können. Das Konzept der Regierung sieht anders aus. Es ist ausgelegt auf kapitalorientierte Zusatzrenten, die das öffentliche System nach und nach ersetzen sollen. Vertreter der großen Versicherer und Vermögensverwalter – Axa, Crédit Lyonnais, Blackrock zum Beispiel – geben sich in Macrons Palais Élysée seit Monaten die Klinke in die Hand.

Mit ihrem Streik haben sich die französischen Lohnabhängigen auf einen ungleichen Kampf eingelassen. Das von Macron 2018 durchgesetzte Arbeitsrecht lässt keine Zweifel und gilt gleichermaßen für den Staatsdienst wie für die Privatwirtschaft: Wer nicht zur Arbeit oder zum Dienst kommt – auf der Baustelle, in den Hafendocks, in der Schule, im Krankenhaus, an der Universität, in der Oper oder im Kindergarten –, bekommt keinen Lohn. Das Gesetz kennt kein Pardon und wird angewendet für jeden »Fehltag« und jede »Fehlstunde«. Für die staatlichen Funktionäre gilt: Allein die Regierung könnte Gnade vor Recht ergehen lassen und den von der Verfassung garantierten Anspruch auf freie Meinungsäußerung, auch auf der Straße und gegen den Präsidenten, höher einschätzen als politisches Kalkül. Das hieße, die Gehälter auch an Streiktagen auszahlen zu lassen. Davon ist Macron offenbar weit entfernt.

Ein Gegner, den er bisher nicht so leicht beeindrucken kann wie etwa die streikenden Ballettänzerinnen der Pariser Oper oder deren musizierende Kollegen, sind die 70.000 Rechtsanwälte des Landes. Sie legen mit ihrer Arbeitsverweigerung seit Wochen das gesamte Justizsystem Frankreichs lahm. Inzwischen müssen Untersuchungshäftlinge entlassen werden, weil die vom Gesetz garantierten Verteidiger fehlen.