Trump nominiert zwei Ökonomen für Fed

Washington. US-Präsident Donald Trump will zwei Ökonomen auf Direktorenposten bei der US-Notenbank Federal Reserve hieven. Judy Shelton und Christopher Waller sollen in das Fed-Board rücken, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit. Für beide Nominierte muss der US-Senat noch grünes Licht geben. Shelton war 2016 im Wahlkampfteam Trumps für Wirtschaftsfragen zuständig. Sie schlug damals ein Pilotprojekt zur Ausgabe von mit Gold gedeckten US-Anleihen vor. Waller ist derzeit beim Ableger der Fed in St. Louis tätig. (Reuters/jW)