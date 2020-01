US-Militärs wieder im Einsatz mit denen Iraks

Washington. Zwei Wochen nach dem Mord an dem iranischen General Kassem Soleimani in Bagdad durch die USA hat das US-Militär laut einem Zeitungsbericht im Irak seine gemeinsamen Einsätze mit den dortigen Regierungstruppen wieder aufgenommen. Das berichtete die New York Times am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf US-Militärs. Das irakische Parlament hatte nach der Tötung Soleimanis für den Abzug aller ausländischen Streitkräfte aus dem Land gestimmt. Unklar blieb, ob die Fortführung der gemeinsamen Einsätze von irakischen und US-Truppen von irgend jemandem in der irakischen Regierung genehmigt wurde. (AFP/jW)